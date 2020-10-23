Двум улицам в Самарканде будут присвоены имена Аъзамхона Бахрамова и Уктама Барноева.

Такое предложение прозвучало на проходящей в пятницу сессии Кенгаша народных депутатов Самаркандской области, сообщает УзА.

Аъзамхон Бахрамов и Уктам Барноев в разные годы были хокимами Самаркандской области.

Аъзамхон Бахрамов скончался 18 октября в возрасте 60 лет. В 2006—2008 годах был исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. С 2017 года работал хокимом Каттакурганского района области.

Уктам Барноев скончался в возрасте 55 лет в конце сентября. Летом он перенес коронавирус. Он занимал должность хокима Самаркандской области в 2008−2010 годах. С февраля текущего года был заместителем преьмьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Как сообщает Zarnews.uz, именем Аъзамхона Бахрамова также предложено назвать улицу в махалле «Мустакиллик» в Кошрабатском районе, который он также возглавлял.