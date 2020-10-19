В возрасте 60 лет скончался хоким Каттакурганского района Самаркандской области Аъзамхон Усмонович Бахрамов, сообщила пресс-служба районной администрации.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимията, Аъзамхон Бахрамов будет похоронен 19 октября в Ташкенте, поскольку его дом находится там. В хокимияте добавили, что причина смерти будет установлена после проверки в Министерстве здравоохранения.

Аъзамхон Бахрамов родился 12 января 1960 года в Галляаральском районе Джизакской области, сообщается на сайте хокимията района. В 1986 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет). Награжден орденом «Шухрат» в 2004 году.

Возглавлял Каттакурганский район с 2017 года. До этого руководил Кошрабатским районом, работал советником директора частного предприятия «Элит Фаворит» в Ташкенте.

В 2006—2008 годах был исполняющим обязанности хокима Самаркандской области. Также работал первым заместителем хокима области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства (2005−2006), председателем правления ГАО «Узбекенгилсаноат» (2003−2005), председателем Комитета по демонополизации и развитию конкуренции (2001−2003), первым заместителем министра макроэкономики и статистики (2001), заведующим секретариата премьер-министра (2000−2001) и занимал другие должности в Кабинете министров.