Правление Центрального банка Узбекистана 22 октября утвердило основные направления денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022—2023 годов, сообщила пресс-служба регулятора.

«В основных направлениях нашли свое отражение меры, принятые в 2020 году Центральным банком в рамках возложенных задач и ожидаемые их результаты, а также приоритетные направления действий Центрального банка в разных сценариях макроэкономического развития», — говорится в сообщении.

Прогнозы макроэкономического развития были разработаны на основе трех различных сценариев — основного (предусматривающего постепенное восстановление экономики), оптимистичного (более быстрое восстановление) и рискового (более медленное восстановление).

При разработке сценариев учитывались, прежде всего, влияние пандемии COVID-19 на экономику страны и экономики внешнеторговых партнеров, цены на основные экспортные товары, а также изменения в потенциальном уровне производства, пояснили в ЦБ.

В основной сценарий макроэкономического развития заложены предположения, при которых ситуация с пандемией будет постепенно улучшаться. Население и бизнес продолжат свою деятельность, адаптируясь к условиям пандемии и после нее. За счет постепенного восстановления экономик торговых партнеров внешний спрос со второй половины года выйдет на докризисный уровень.

По расчетам в рамках этого сценария, экономическая активность и совокупный спрос в стране приблизятся к докризисному уровню к концу 2021 года, а к 2023 году экономика вернется к своему потенциальному уровню. Доходы бюджета будут восстанавливаться. Прогнозируется снижение дефицита консолидированного бюджета до 2,5% к ВВП в 2022 году. Будут продолжены структурные реформы и в 2022—2023 годах будет проходить процесс либерализации регулируемых цен.

Согласно основному сценарию, текущие «относительно жесткие» условия денежно-кредитной политики сохранятся до конца 2021 года. В 2022—2023 годы они могут быть скорректированы в зависимости от ситуации.

Альтернативный (оптимистичный) сценарий, основанный на быстром восстановлении экономики, включает более быстрое улучшение ситуации с пандемией, отсутствие дальнейших карантинных мер и повсеместное применение противовирусных вакцин и лекарств со второй половины 2021 года в мире.

В связи с постепенным восстановлением экономик основных торговых партнеров ожидается, что во второй половине 2021 года внешний спрос достигнет докризисного уровня, а цена на золото будет снижаться по мере восстановления мировой экономики.

Согласно этому сценарию, ожидается приближение экономической активности в стране и совокупного спроса к докризисному уровню к середине 2021 года, а к 2022 году экономика достигнет своего потенциала. Также предусматривается оживление темпов роста в отраслях транспорта, услуг и туризма.

Вместе с восстановлением экономики доходы государственного бюджета будут расти относительно быстрее, а дефицит консолидированного бюджета сократится до 2% в 2022 году. Логическое завершение процесса либерализации регулируемых цен в 2022—2023 годах и привлечение прямых иностранных инвестиций являются одними из ключевых факторов экономического роста.

В случае оптимистичного сценария текущие «относительно жесткие» условия денежно-кредитной политики будут сохранены. При этом уровень инфляции в 2021—2022 годах будет формироваться несколько ниже, чем в базовом сценарии. Это, в свою очередь, позволит достичь целевых показателей инфляции без значительных изменений в условиях денежно-кредитной политики.

При альтернативном (рисковом) сценарии, основанном на повышении внешнеэкономических рисков, закладывается вероятность, что глобальная ситуация с пандемией ухудшится и глобальные ограничения продолжатся в 2021—2022 годах.

Прогнозируется, что экономика торговых партнеров будет восстанавливаться медленно, внешний спрос выйдет на докризисный уровень только во втором квартале 2023 года, а динамика роста цен на золото, как безопасный актив, сохранится.

При рисковом сценарии внутренняя экономическая активность и совокупный спрос, по прогнозам, выйдут на докризисный уровень только к концу 2022 года, экономика достигнет своего потенциального уровня после 2023 года, а дефицит консолидированного бюджета останется на уровне 6−7%.

В условиях этого сценария процесс либерализации регулируемых цен, вероятно, будет отложен на 2023 год.

В этом сценарии давление на инфляцию со стороны факторов спроса снизится, а отклонение инфляции от прогнозной траектории позволит «немного смягчить» денежно-кредитные условия. Как и в 2020 году, инструменты денежно-кредитной политики будут использоваться для баланса между поддержанием экономической активности и достижением стабильности цен.

Во всех трех сценариях целевой показатель инфляции на уровне 5% к концу 2023 года и постоянные цели по обеспечению стабильности банковской и платежной систем останутся неизменными, отметили в ЦБ.

Обеспечение макроэкономической стабильности и достижение высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе во многом зависит от структурных реформ и привлечения внутренних и иностранных частных инвестиций в экономику, полагает регулятор.

«Это, в свою очередь, тесно связано с эффективностью и практической значимостью мер, направленных на реформирование государственных предприятий, развитие конкурентной среды в экономике, создание благоприятных институциональных условий для ведения бизнеса и повышения совокупной производительности», — подчеркнули в Центральном банке.