Вчера на территорию Узбекистана осуществилось вторжение холодного воздуха с районов Урала, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По всей территории страны наблюдалось увеличение облачности, по областям Ферганской долины, в горных и предгорных районах прошли дожди, в высокогорьях — снег. В горах Ташкентской и Наманганской областей в зонах свыше 2000 м образовался снежный покров.

Сегодня днем территория Узбекистана находится под влиянием холодной воздушной массы. По большей части территории будет наблюдаться облачная погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами пройдут дожди, по предгорным и горным районам местами дождь и снег. Температура воздуха будет в пределах +13…+18 градусов.

Завтра воздушная масса будет смещаться на восток. Небольшая вероятность осадков сохранится лишь в отдельных горных районах . За счет сохранения облачности над нашей территорией температура воздуха завтра днем не изменится.

В воскресенье за счет юго-западных потоков холодная воздушная масса начнет отходить с территории Узбекистана. По всей стране будет наблюдаться малооблачная и сухая погода. Ночная температура останется в пределах +3…+6 градусов, а днем воздух прогреется до +17…+20 градусов, что незначительно ниже нормальных значений.