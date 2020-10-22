Узбекистан и Афганистан намерены совместно привлекать средства международных финансовых институтов для развития транспортных коридоров в Центральной Азии, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ)

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент Афганистана Ашраф Гани 20 октября в Кабуле обсудили вопросы новых направлений двустороннего партнерства.

Ашраф Гани поддержал инициативу Узбекистана о налаживании сотрудничества с международными финансовыми институтами для привлечения дополнительных источников финансирования к проектам в сфере развития транспортных коридоров.

Речь, в частности, идет о сотрудничестве с Финансовой корпорацией международного развития США, а также Всемирным банком и Азиатским банком развития.

По итогам встречи также была достигнута договоренность о разработке «дорожной карты» по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, финансовой, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Профильные министерства двух стран будут взаимодействовать напрямую для подготовки документа. Ход реализации мероприятий «дорожной карты» стороны будут рассматривать ежемесячно.

В этот же день в присутствии правительственной делегации Узбекистана было подписано соглашение между Афганистаном и Азиатским банком развития о финансировании проекта строительства линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри», предусматривающее выделение 110 млн долларов.

Строительные работы по проекту, как ожидается, будут вести узбекские подрядные организации. Контракт о строительстве ЛЭП между компаниями «Национальные электрические сети Узбекистана» и Da Afghanistan Breshna Sherkat будет подписан в ближайшей перспективе, отметили в МИВТ.

Напомним, в сентябре прошлого года эти энергетические предприятия двух стран заключили контракт на поставку электроэнергии из Узбекистана в Афганистан сроком на 10 лет на условиях «бери или плати». Объем поставок на первоначальном этапе составит 4,2 миллиарда кВт.ч, с последующим увеличением до 6 миллиардов кВт.ч.

Принцип «бери или плати», являющийся одним из условий АБР по финансированию проекта, заключается в том, что если потребность Афганистана в поставках электроэнергии из Сурхандарьи иссякнет, страна обязуется все равно расплатиться по контракту.