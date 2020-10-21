24 августа на портале коллективных обращений Mening Fikrim была размещена онлайн-петиция с предложением снизить возрастной порог для выдачи водительских прав с 18 до 16 лет. По мнению автора петиции, такая практика распространена в зарубежных странах, и это решение даст возможность трудоустроить старшеклассников, что в будущем позволит снизить преступности среди молодежи. На сегодняшний день «за» эту идею проголосовали 1130 человек, «против» — 988.

ГУБДД МВД Узбекистана, комментируя предложение, привело анализ автомобильных аварий с участием молодых водителей. По данным ведомства, за девять месяцев этого года водители, менее чем через два года после получения водительских прав, совершили 612 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых скончался 191 гражданин и 571 получил травмы.

«Освоение водителем правил дорожного движения, опыт, возраст и культура играют очень важную роль в предотвращении ДТП», — считают в ГУБДД.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 31 мая 2018 года (ПКМ-408), сдавать экзамены в РЭО территориального УБДД разрешается лицам, которым к окончанию срока обучения для получения права на управление мототранспортными средствами категории «А» исполнилось 16 лет; для получения права на управление автотранспортными средствами категории «В» и (или) «С» — 18 лет; для получения права на управление автотранспортными средствами категории «D», трамваями и троллейбусами — 21 года.

Ведомство отмечает, что эти нормы основаны на опыте зарубежных стран при разработке проектов постановлений, и эти требования соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении (1968 года).

ГУБДД изучило опыт зарубежных стран, в которых введена процедура выдачи водительских прав в возрасте 16 лет. Например, в Швеции, Франции, Австрии, Эстонии, Норвегии и некоторых европейских странах разрешается управлять мотоциклом (мопедом) в возрасте не старше 16 лет и автотранспортным средством в возрасте 18 лет, как это определено в законодательстве Узбекистана.

«16-летний подросток все еще учится в школе или профессиональном колледже. Именно в этом возрасте детям необходимо продолжить образование, не отвлекаться на другие занятия и вырасти образованными людьми, которые принесут пользу обществу. В 16 лет у детей вместе с трудолюбием и любознательностью находятся на пике такие качества, как хвастовство и франтовство. Самовольное вождение автомобиля детьми этого возраста имело негативные последствия», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что 16-летние подростки, хвастаясь перед сверстниками, могут не подчиниться ПДД, игнорировать или сознательно действовать против правил, что может привести к трагическим последствиям.