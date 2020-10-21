Пандемия COVID-19 больно ударила по малому и среднему бизнесу. Во время самоизоляции сотни представителей этого сегмента были вынуждены закрыться на неопределенный срок. Несмотря на меры по смягчению этого удара, последствия будут устранены еще нескоро. Понадобится много времени, чтобы жизнь вернулась в привычное русло.

Компания Ahadmix Group и агентство Division запустили акцию. По ее условиям 40 владельцев малого и среднего бизнеса получат шанс прорекламировать свою продукцию на LED-экранах в центре Ташкента за тысячу сумов.

Акция продлится с 1 по 30 ноября. До 27 октября можно заполнить заявку на участие на сайте.





С помощью рандомайзера random.org будут отобраны 30 компаний-финалистов. Еще 10 организаций выберут представители Ahadmix Group и Division.

Ahadmix Group в партнерстве с Division создадут рекламные ролики по пять секунд для всех финалистов. Каждую неделю в течение всего месяца на LED-экране Ahadmix Group будут чередоваться по 10 компаний.

LED-экран является одним из наиболее эффективных способов привлечения внимания. А учитывая, что он установлен в месте с высоким трафиком, шанс, что о рекламируемом бизнесе узнает много людей, многократно возрастает.





Рекламные ролики будут демонстрироваться на одном из четырех LED-экранов в центре столицы. Они расположены на Алайском рынке, ТРК Next, перекрестках Ойбек и Чорсу.

Организаторы оставляют за собой право менять даты проведения акции в случае непредвиденных ситуаций. Они также могут отказать в размещении компании, не соответствующей критериям отбора.

Подробная информация доступна на сайте и официальных страницах Ahadmix в соцсетях.

Сайт: kuchbirlikda.org

Facebook: fb.com/ahadmixgroup

Instagram: @ahadmix_group

На правах рекламы.