С 17 октября в Ферганской области камеры видеонаблюдения начали фиксировать граждан, находящихся в общественных местах без лицевых масок. По данным пресс-служба областного УВД, только за первые сутки было зафиксировано 156 человек без маски.

Их личности устанавливаются через базу данных. Протокол об административном правонарушении, оформленный органом внутренних дел и центром санитарно-эпидемиологического благополучия, будет доставляться почтой по месту постоянного проживания.

Напомним, согласно части 1 статьи 54 Кодекса об административной ответственности (нарушение правил борьбы с эпидемиями), нахождение в общественных местах без маски в условиях карантина вопреки специальным требованиям уполномоченного органа наказывается штрафом в размере до 5 БРВ (до 1,115 млн сумов).