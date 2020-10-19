Лейбористская партия Новой Зеландии одержала историческую победу на парламентских выборах 17 октября, сообщает The Guardian. Действующая премьер-министр страны Джасинда Ардерн, возглавляющая партию, останется на посту на второй срок.

«Умелое руководство Ардерн в борьбе со вспышкой COVID-19 и ее твердая вера в науку и экспертов заслужили доверие новозеландцев, которое проголосовали досрочно в рекордном количестве. Это дало ее партии больше голосов, чем на любых других выборах за последние пять десятилетий», — пишет издание.

Лейбористы получили поддержку 49% избирателей, оппозиционная Национальная партия — 27% голосов. Этот результат позволит Лейбористкой партии получить 64 места из 120 в национальном однопалатном парламенте.

После оглашения результатов голосования Джасинда Ардерн выступила с обращением к сторонникам и поблагодарила избирателей за «сильный мандат». Она подчеркнула, что выборы «не обязательно должны вызывать разногласия», и пообещала управлять на основе сотрудничества и позитива.

40-летняя Джасинда Ардерн занимает должность премьер-министра Новой Зеландии с октября 2017 года. Получила высокую оценку в стране и за рубежом за реагирование на кризисы, включая атаку на мечети Крайстчерча в марте 2019 года и эпидемию COVID-19. С начала вспышки, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), в стране было зарегистрировано менее 2000 заражений.