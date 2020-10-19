Четверо членов одной семьи скончались в Ангорском районе Сурхандарьинской области при падении автомобиля Nexia-3 в канал, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 18 октября в 23:00 на 1433-м км трассы М-39, проходящей по территории махалли «Корабог». Машина под управлением водителя И. И. (1993 года рождения), ехавшая по направлению «Самарканд-Термез», съехала в канал вдоль дороги.

После падения в машине произошло возгорание, в результате от полученных травм на месте скончались водитель, его супруга Ф. А. (1993) и несовершеннолетние дети — С. У. (2016) и С. И. (2017).





19 октября следственный отдел при районном ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).