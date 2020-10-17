Дексаметазон является единственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — отметил он.

По его словам, промежуточные результаты исследования продемонстрировали, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице. Полные результаты изучения будут опубликованы в ближайшее время в ведущем научном журнале, указал глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.

Дексаметазон — это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, использующийся с 1960-х годов. Обычно его применяют для лечения аутоиммунных заболеваний — например, волчанки; популярность он получил и как допинг для набора мышечной массы в бодибилдинге, пишет РБК.

По данным издания, тестировать дексаметазон в качестве средства помощи больным с тяжелой формой COVID-19 начали весной в Великобритании. В июне ВОЗ описывала предварительные результаты исследования: «назначение дексаметазона позволило сократить смертность на одну треть среди пациентов на искусственной вентиляции легких и на одну пятую среди пациентов, нуждающихся в кислородотерапии». Препарат организация называла «сравнительно безопасным», отмечая, однако, что по соотношению польза/риск он все же скорее применим для помощи больным в тяжелой форме, чем в средней и легкой.