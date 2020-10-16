Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством кампуса Университета геологических наук в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 31 января президент заложил первый камень в фундамент строительства нового вуза. Проектом предусмотрены строительство шести и реконструкция четырех многоэтажных зданий. На первом этапе возводятся учебный корпус, здания Института геологии и разведки месторождений нефти и газа, Института минеральных ресурсов, Института геологии и геофизики, Музея геологии, а также библиотека и общежитие.





Университет геологических наук, как ожидается, заложит основу для восстановления научного потенциала отрасли и подготовки современных кадров. Он образуется на базе четырех научно-исследовательских институтов, которые располагались разрозненно. Единый комплекс обеспечит тесное сотрудничество специалистов, прохождение студентами практики в научных лабораториях, облегчит обслуживание инфраструктуры и снизит издержки, отмечает пресс-служба президента.

«Наука у нас в крови, в наших генах. Этот вуз служит одной из основ третьего Ренессанса», — сказал Шавкат Мирзиёев.



Глава государства побеседовал с руководителями научно-исследовательских институтов.





«Наука — фундаментальная основа развития всех сфер, — сказал президент. — Если бы мы уделили внимание своевременно, могли бы обеспечить занятость 15−20% населения во всех направлениях геологии. Сейчас мы создаем условия для ученых, для защиты и поддержки интеллектуальной собственности. Она приносит выгоду и своему владельцу, и государству».

Шавкат Мирзиёев поинтересовался создаваемыми в университете условиями и подчеркнул, что строительство должно выполняться качественно, лаборатории должны быть технологически оснащены.





«Необходимо подойти к этому основательно, ибо мы возлагаем большие надежды на этот университет», — сказал глава государства.

Здесь же состоялась презентация второй фазы проекта. На этом этапе планируется построить здания Государственного комитета по геологии, Геологического информационного центра и Центра геоинновационных технологий.