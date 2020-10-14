Депутаты Законодательной палаты предложили освободить ряд продовольственный товаров от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщил член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

По его словам, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс разработан по инициативе депутатов Комилжона Эрназарова, Мурата Курбанбаева и Абдугани Умирова. Цель — поддержка населения и бизнеса и обеспечения стабильности цен на потребительском рынке во время пандемии коронавируса.

Согласно документу, от уплаты НДС предлагается освободить:

с 15 октября 2020 года по 1 января 2021 года — импорт сахара и сахара-сырца и их оборот по реализации;

и их оборот по реализации; до 1 июля 2021 года — импорт картошки, растительного масла, мяса (говядина, баранина, курятина и другие), скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также их оборот по реализации;

На чтениях в Законодательной палате в текст законопроекта были внесены изменения, предусматривающие распространение указанного выше порядка не только на импорт, но и на местное производство.

«Это должно привести к снижению и стабилизации растущих цен на растительное масло, мясо и другие потребительские товары», — отметил Расул Кушербаев.

Законопроект одобрен депутатами. Документ должен быть направлен на рассмотрение в Сенат Олий Мажлиса.