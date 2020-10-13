Национальная сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче одержала победу над командой ОАЭ. Матч, прошедший 12 октября на стадионе «Аль-Рашид» в Дубае, завершился со счетом 1:2.
Счет в начале второго тайма на 48-й минуте открыл нападающий узбекистанцев Игорь Сергеев после ошибки защитника эмиратской команды. На 86-й минуте он оформил дубль, пробив точно из-за пределов штрафной.
В дополнительное время (90+2') хозяева поля заработали пенальти, который успешно реализовал нападающий Себастьян Тальябуэ.
Ранее подопечные главного тренера Вадима Абрамова уступили в Ташкенте сборной Ирана (1:2).
Тимофей Ильенко
Чисто комедия, играют две команды из Центральной азии и Ближнего востока,а голы забивают Сергей и Себастьян. Такие обычные восточные имена))))
Albert Sharafutdinov
Не понимаю что удивительного. Мир давно свыкся с тем что Сергеи еще с позопрошлого века живут здесь а себастьяны уже пару десятков лет играют за арабов