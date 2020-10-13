Национальная сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче одержала победу над командой ОАЭ. Матч, прошедший 12 октября на стадионе «Аль-Рашид» в Дубае, завершился со счетом 1:2.

Счет в начале второго тайма на 48-й минуте открыл нападающий узбекистанцев Игорь Сергеев после ошибки защитника эмиратской команды. На 86-й минуте он оформил дубль, пробив точно из-за пределов штрафной.

В дополнительное время (90+2') хозяева поля заработали пенальти, который успешно реализовал нападающий Себастьян Тальябуэ.

Ранее подопечные главного тренера Вадима Абрамова уступили в Ташкенте сборной Ирана (1:2).

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