Национальная сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче потерпела поражение от команды из Ирана. Матч, прошедший 8 октября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершился со счетом 1:2.

Счет в конце первого тайма на 44-й минуте открыл нападающий иранской команды Сердар Азмун. Удвоил преимущество с пенальти на 51-й минуте нападающий Мехди Тареми

Узбекская сторона ответила только голом форварда Элдора Шомуродова на 53-й минуте.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов заявил, что его подопечные сыграли ниже своих возможностей.

«Иран — опытная команда. Думаю, что мы сыграли ниже своих возможностей. Ожидали выше. Если первый тайм куда ни шло, то второй, к сожалению, особенно последние 30 минут плохо играли. А в первом тайме, если не ошибаюсь, они один раз ударили по нашим воротам и сразу забили. Это говорит о том, что это опытная команда», — заявил 58-летний специалист.

«Некоторых футболистов, которых давно не видели, пригласили, посмотрели. Это игра будет полезной для нас. Когда проигрываешь, всегда есть, что сказать и изменить в той игре, которая у нас есть… Мы сбились на эти навалы и подачи, но это не тот соперник, которого можно так обыграть. Поэтому те прострелы, которые делали в штрафную площадку, оказались не очень опасными», — сказал наставник.

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Фото: АФУ.