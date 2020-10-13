Одно из главных правил бизнеса — не останавливаться и развиваться. Однако для этого периодически нужно подкармливать свое дело новыми инвестициями. Не всегда на это хватает ресурсов, поэтому предприниматели задумываются, где их взять. Когда речь идет о немаленькой сумме, редко можно рассчитывать на друзей и родственников. Один из вариантов — банковский кредит.

Кредитование по японской системе

Любая кредитная организация серьезно относится к кредитованию и физических, и юридических лиц. Поэтому к потенциальным заемщикам предъявляются определенные требования. По словам директора департамента малого кредитования «Капиталбанка» Алишера Махамадалиева, специалисты изучают кредитные проекты и анализируют деятельность всех заявителей.

«С мая мы упростили процедуру получения кредитов, запустив японско-узбекскую программу поддержки малого бизнеса J-USBP. Что это значит? Нам не столько интересны формальные бухгалтерские документы. Очень часто в малом бизнесе они не отражают реальное положение дел. Вместо этого мы смотрим на бизнес вживую. Наши сотрудники сами выезжают на место осуществления деятельности, смотрят фактические, а не бухгалтерские, доходы и обороты. В итоге мы получаем реальную информацию о клиенте и выносим решение. Как правило, предприниматель получает кредит в считанные дни», — рассказал Алишер Махамадалиев.

Где, когда и сколько?

У всех банков разные условия кредитования: процентные ставки, пакет документов и сроки выдачи кредитов. Так, к примеру, чтобы получить кредит в «Капиталбанке» достаточно прийти в банк, заполнить заявку и предоставить паспорт, устав, свидетельство о регистрации и договор аренды.

Кредит можно оформить под залог автотранспорта, недвижимого имущества, ювелирных изделий и так далее. Для этого также требуется минимальный пакет документов: техпаспорт автомобиля, либо кадастр недвижимости и паспорт владельца залогового имущества.

Банк выдает кредиты в национальной и иностранной валюте. Максимальная сумма — 1 млрд сумов или 100 тысяч долларов США. Срок погашения кредита на оборотный капитал составляет до 18 месяцев, на основной — до 36 месяцев.

Процентные ставки по сумовым кредитам составляют 20%, по валютным — 8%. Как правило, деньги бизнесу нужны быстро, поэтому и срок выдачи кредитов в «Капиталбанке» составляет от трех до пяти дней.

Кому могут отказать?

С мая по октябрь «Капиталбанк» выдал кредитные средства в размере 173 млрд сумов для 658 проектов. За этот период было отказано в кредитовании всего лишь пяти проектам, что даже менее 1%.

«Те, кому мы сказали „нет“, это проекты с большими рисками, что, в свою очередь, влияет на возвратность кредита. Также по некоторым проектам отсутствовали разрешительные документы (лицензия, сертификаты и прочие), необходимые для осуществления определенных видов предпринимательской деятельности», — говорит Жахонгир Умаров, замдиректора департамента.

Но по словам специалистов, таких случайных проектов немного. К получению кредитов предприниматели подходят осознанно.

На правах рекламы.