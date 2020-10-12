Мобильный оператор Mobiuz продолжает реализацию клиентоориентированной стратегии развития и в эти дни проводит сразу несколько беспрецедентных акций для абонентов. В частности, изменения коснулись тарифных планов Mobi 70, 90, 110, 150 и Gap Yo’q Pro. Во всех пяти продуктах оператора существенно увеличен объем предоставляемых мегабайтов. Причем акция действует не только для новых, но и для действующих абонентов.

К примеру, раньше по тарифу Mobi 90 предоставлялись 18 тысяч МБ, бесплатные звонки абонентам Mobiuz, 3,5 тысячи минут на звонки по Узбекистану и 3,5 тысячи SMS за 90 тысяч сумов в месяц. По акции интернет-трафик тарифа увеличен до 65 тысяч МБ, а абонентская плата осталась неизменной.

Специальный интернет-тариф Gap Yo’q Pro раньше включал в себя дневные 17 тысяч МБ и ночные 8 тысяч МБ за 75 тысяч сумов в месяц. Теперь же по дневному пакету абоненты получают 35 тысяч МБ, а по ночному — 25 тысяч МБ, а также тысячу минут на звонки по Узбекистану.

Более подробная информация об изменениях в тарифах представлена по ссылке.

Но это еще не все. Mobiuz в разы снизил цены на месячные интернет-пакеты и опцию OnNet.

К примеру, стоимость 5 тысяч МБ стала всего лишь 33 тысячи сумов при прежней цене — 56 тысяч сумов. 10 тысяч МБ можно активировать за 50 тысяч сумов, раньше — за 84 тысячи сумов. Ну а 50 тысяч МБ теперь стоят 75 тысяч сумов вместо 252 тысяч сумов.

С актуальными ценами на пакеты можно ознакомиться по ссылке.

Еще более выгодными стали OnNet-пакеты, которые автоматически продлеваются каждый месяц и, начиная со второго месяца использования, становятся дешевле. Так, 10 тысяч МБ в первый месяц будут стоить 50 тысяч сумов, а во второй — уже 45 тысяч сумов.

«В рамках текущих акций компания фокусирует внимание на тарифных планах различной ценовой категории, а также интернет-пакетах для всего массового рынка. С уверенностью можно отметить, что акции пришлись по душе нашим абонентам и потенциальным клиентам. Ежедневно мы получаем массу положительных откликов посредством различных форм обратной связи. Это вдохновляет нас на реализацию новых смелых идей и проектов», — отметил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Акции продлятся до конца осени 2020 года. Для всех, кто желает стать частью огромной семьи абонентов Mobiuz, действуют приятные скидки на красивые номера в зависимости от выбранного тарифного плана. Номера в сочетании с кодом 97 или 88 от Mobiuz можно подключить в офисах компании и коммерческих партнеров по республике.

На правах рекламы.