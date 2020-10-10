Центр образования International School of Finance and Technology (ISFT) начал прием на 2020−2021 учебный год. Документы принимаются на обучение по направлению «Международная прикладная бухгалтерия и финансы».





Пройдя обучение в ISFT и получив сертификат ACCA с дипломом бакалавра университета Oxford-Brookes (Англия), можно обрести уверенность в завтрашнем дне. Поскольку:

В ISFT на трех курсах обучается 1,5 тысячи студентов. Для обучения созданы условия международного уровня. Наиболее успешным студентам предоставляются гранты, стипендии, повышение квалификации в профильных организациях и другие стимулы. Еще до завершения учебы студенты ISFT трудоустраиваются в аудиторские, оценочные и финансовые организации, а также банки. Выпускники центра заняли достойные рабочие места не только в Узбекистане, но и за рубежом. Студентам, успешно завершившим свое обучение, выдаются дипломы бакалавра университета Oxford-Brookes (Англия). То есть всем студентам-обладателям сертификата АССА диплом бакалавра выдает не ISFT, а именно университет Oxford-Brookes.

ISFT ведет прием документов на 2020−2021 учебный год по трем направлениям обучения:

Подготовительные курсы — занятия для желающих обучаться в ISFT или других высших учебных заведениях. Длительность — четыре месяца. Общеобразовательные курсы — выступает как первый курс, считается подготовительным курсом основного бакалавриата по обучению АССА, поскольку на последующих курсах все занятия проводятся на английском языке. В связи с этим требуется свободное владение английским языком. Помимо того, даются базовые знания по профильной математике, основам бизнеса и бухгалтерии на английском языке. Основной бакалавриат — прием на обучение по направлению «Международная прикладная бухгалтерия и финансы». На основании экзамена отбираются лица с достаточным уровнем знаний по английскому языку и другим дополнительным предметам. Или же нужно успешно окончить первый, то есть общеобразовательный курс в ISFT.





Документы принимаются в Ташкенте и Самарканде. Их также можно сдать онлайн на сайте.

Телефон: (+998) 78−147−37−37.

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