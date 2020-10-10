Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 10 октября задержан в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым также были задержаны Канат Сагымбаев и Дамир Мусакеев. Оба ранее работали в службе охраны президента.

По данным ГКНБ, «в настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления».

Алмазбека Атамбаева задержали спустя четыре дня после того, как в ночь на 6 октября участники массовых протестов в Бишкеке освободили его из СИЗО ГКНБ. В июне экс-главу страны приговорили к 11 годам заключения по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета.