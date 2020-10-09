Число новых случаев COVID-19 в мире за минувшие сутки превысило 338 тысяч, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщило РИА Новости.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Северной и Южной Америке (+122,7 тысячи) и Европе (+96,9 тысячи).

Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших COVID-19 превысило 36 миллионов, более миллиона человек скончались.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 ряд европейских стран ужесточает карантинные ограничения, уточняет «Интерфакс». В Чехии решено закрыть все спортивные и культурные объекта на две недели, начиная со следующей недели. Рестораны в стране будут работать только до 20:00, а учащиеся средней и старшей школы перейдут на смешанную систему обучения, которая будет включать, помимо обычных, еще и дистанционные занятия.

Новые меры начали действовать в столице Бельгии: на месяц прекращена работа всех баров и пабов. Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжат работать.

В Швеции временно решено отказаться от планов увеличить максимальное число посетителей, которые могут одновременно посещать спортивные мероприятия и концерты. Планировалось, что правительство изменит ограничения с 50 человек до 500.

В Италии по всей стране власти ввели на этой неделе обязательное ношение масок. Подобная мера начнет действовать в субботу и в Польше.