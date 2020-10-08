Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете сообщает, что в последнее время в Узбекистане наблюдается острый дефицит противовирусного препарата «Ремдесивир» и вакцины от гриппа «Инфлювак». Рост цен на данные препараты составил до 1,8 млн сумов и 250 тысяч сумов соответственно.

Агентство ведет системный контроль за соблюдением порядка госрегулирования цен со стороны оптовых и розничных организаций, которые реализуют лекарства и изделия медицинского назначения. Речь идет о предельных торговых надбавках. Так, аптеки могут устанавливать надбавку на реализуемые лекарства в размере не более 20% от оптовой стоимости, по которой они их приобретают. Оптовые компании, в свою очередь, имеют право устанавливать надбавку не более 15% от базовой цены, т. е. цены по которой импортировался или производился в Узбекистане препарат.

Фото: Антимонопольный комитет. Нажмите для увеличения

Всего за девять месяцев текущего 11 импортеров завезли в страну 56109 упаковок противовирусного препарата «Ремдесивир», который используются при лечении COVID-19. Общая стоимость товара превысила 2 млн долларов.

По расчетам агентства минимальная розничная стоимость данного препарата должна составлять 457 тысяч сумов, максимальная — 3,83 млн сумов. Средняя розничная стоимость — 1,066 млн сумов.

«Данная разница объясняется различной задекларированной стоимостью местными импортёрами, а также зависит от страны производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самая высокая стоимость импорта наблюдалась у ИП ООО Pharmhealth — 270 долл за 1 упаковку препарата «Ремдесивир» (Грузия). Самая низкая стоимость импорта была у ООО Serene Pharma — 45 долларов за 1 упаковку препарата «Ремдак» (Индия).

Фото: Антимонопольный комитет. Нажмите для увеличения

За этот же период два импортера завезли вакцину от гриппа «Инфлювак» (Нидерланды) в количестве 155490 упаковок на общую сумму около 800 тысяч долларов.

Минимальная розничная стоимость гриппозной вакцины должна быть не более 69 тысяч сумов, максимальная — 102 тысяч сумов. Средняя розничная стоимость — 86 тысяч сумов. Максимальная стоимость замечена за 4-валентной вакциной, минимальная — за 3-валентной, следует из расчетов Агентство по защите прав потребителей.

Агентство продолжает проводить расчет предельных розничных цен на лекарственные препараты, изучать остатки лекарственных препаратов на оптовых складах и прогнозы их дальнейшей поставки, а также принимает меры по борьбе с завышением цен.

В агентстве напомнили предпринимателям, что систематические (два и более раза в течение одного года) нарушения аптеками лицензионных требований и условий, в том числе порядка ценообразования на лекарства являются грубыми нарушениями, и могут быть основанием для прекращения лицензии.

Потребителей призывают сообщать в агентство о фактах реализации лекарственных препаратов по завышенной стоимости. Телефон доверия — 1159, Единый номер агентства — +998 71−207−46−00.