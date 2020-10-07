Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон с дополнениями в антикоррупционное законодательство, сообщила пресс-служба главы государства.

Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя. Эти меры распространяются в том числе на граждан, принимающих ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из бюджета.

Документ направлен на установление строгой ответственности «за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование».



В феврале с инициативой о запрете подарков выступило Агентство по противодействию коррупции, сообщало РИА Новости. Первый заместитель председателя Олжас Бектенов указал на существующее в законах противоречие: госслужащим разрешено было дарить подарки стоимостью до 27780 тенге (670 тысяч сумов), при этом Кодекс об административной ответственности расценивал подарки чиновникам как коррупцию. Такая ситуация, отметил замглавы агентства, вводила дарителей в заблуждение.