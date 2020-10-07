Uzbekistan Airways объявила о введении ограничений на провоз ручной клади. Решение принято для соблюдения социальной дистанции, сокращения времени на рассадку и исключения лишних контактов как между пассажирами, так и с членами экипажа, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Теперь в салон самолета можно взять только женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями, которая может понадобиться во время полета с детьми. Остальные вещи необходимо сдать в багаж во время регистрации на рейс», — отметил перевозчик.

Неиспользованный вес ручной клади добавляется к допустимой бесплатной норме провоза багажа. Если при установленном весе ручной клади в 8 кг пассажир берет в салон только 2 кг, то остальные 6 кг бесплатно плюсуются к разрешенному весу для багажа, уточнили в компании.