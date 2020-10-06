Президент Шавкат Мирзиёев 5 октября провел совещание по вопросам реформирования национальной почтовой системы, сообщила пресс-служба главы государства.

«Важным является обеспечение стабильности отрасли за счет специализации почтовой системы на доставке писем, посылок и товаров, банковских, финансовых и государственных услуг», — говорилось на совещании.

В системе «Узбекистон почтаси» действуют более 2000 отделений по всей стране, трудятся 7000 работников. «Однако из-за отсутствия должного внимания развитию сферы популярность услуг почты снизилась», — говорится в сообщении. В частности, за последние пять лет закрылось 1300 отделений. В прошлом году на долю национальной системы пришлось лишь 10% от 6000 тонн посылок, отправленных из-за рубежа, и 30% курьерских услуг.

В связи с этим изучена ситуация на местах и с участием экспертов Азиатского банка развития разработаны предложения по реформе почтовой системы. На совещании представлены планы по реализации этих предложений на примере почтовых отделений Сергелийского, Янгикурганского и Ташкентского районов.

Глава государства подчеркнул, что для развития почтовой системы необходимо превратить ее в сферу, приносящей доход. Указано на возможность увеличения доходов почтовых отделений за счет налаживания партнерства с частными операторами, внедрения дополнительных услуг.

«К примеру, сегодня активно развивается электронная торговля. Востребованы услуги по доставке товаров, приобретенных через интернет. Кроме того, международные компании-перевозчики, действующие в нашей стране, не имеют филиалов в регионах. Если эффективно использовать эти возможности, наладить доставку почтовых отправлений и продукции до конечного получателя, это даст хороший результат», — говорится в сообщении.





«Главнейшая задача почтовой сферы — сделать так, чтобы далекое стало близким, трудное — легким», — сказал президент.

На совещании поставлена задача апробировать эту систему в районах и начать ее внедрение с 1 марта следующего года в областных центрах, а с 1 июля — по всей стране. Указано на необходимость запуска информационной системы, которая позволит автоматизировать прием, сортировку отправлений и следить за ними в режиме онлайн.

Кроме того, поручено запустить до конца текущего года национальную торговую онлайн-платформу. Через эту систему предприниматели будут размещать свою продукцию, национальный оператор будет заниматься их доставкой до адресата. При этом «Узбекистон почтаси» выступит гарантом в сделке между покупателем и продавцом. С этой целью необходимо создать в следующем году логистический центр в Ташкенте, отмечалось на совещании.

Еще одним источником доходов для сферы является налаживание оказания в почтовых отделениях базовых государственных услуг. В связи с этим поставлена задача организовать оказание 13 видов госуслуг в 300 отделениях «Узбекистон почтаси» в отдаленных районах. Поручено внедрить такие банковские услуги, как инкассация наличных средств, операции с пластиковыми картами в почтовых отделениях Сергелийского, Янгикурганского и Ташкентского районов.

За последние четыре года объем распространения прессы в системе «Узбекистон почтаси» сократился в 3 раза, ее доля в общем объеме доставки прессы составляет 13%.

Ответственным лицам указано на важность развития системы распространения печати, налаживания онлайн-подписки для развития периодических изданий.

Уделено внимание вопросам переподготовки кадров для организации новых видов почтовых услуг, использования зданий почтовых отделений на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, летом 2019 года в «Узбекистон почтаси» сменилось руководство — новым главой «Узбекистон почтаси» вместо Евгения Биргера стал Алишер Файзуллаев. В 2018 году компания понесла убытки в размере 27,8 млрд сумов, хотя в 2017 году чистая прибыль составила 274,3 млн сумов.