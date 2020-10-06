Появилась возможность приобрести высококлассный пентхаус с прекрасным видом на город в масштабном комплексе столицы. Все это доступно в современном небоскребе высотой в 30 этажей на территории Olmazor Business City.

Развитая инфраструктура комплекса располагает в себе коммерческую недвижимость, школу, детский сад, шопинг-молл и частное медицинское учреждение, отвечающее всем современным стандартам. Приятным дополнением служит наличие высококачественного ремонта во всех квартирах, который позволит ощутить на себе все прелести жизни в Olmazor Business City.

Счастливым обладателем квартиры с ремонтом и прекрасным видом на столицу можно стать уже сейчас, воспользовавшись комфортной системой рассрочки до 36 месяцев.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, 5-А.

Ориентир: перекресток Северный Алмазар.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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