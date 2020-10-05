Как национальный оператор UZTELECOM вкладывает большие ресурсы в поддержку социальной жизни населения, в том числе и в сферу народного образования. Учитывая ситуацию в Узбекистане и мире, компания поставила перед собой цель — доказать возможность получения знаний в любых условиях, значительно упростив процесс их получения в онлайне.
Для безопасной, качественной и выгодной мобильной связи национальный оператор предлагает новый тарифный план для школьников MAKTAB.
MAKTAB — это выгодный тариф с абонентской платой 29,9 тысяч сумов в месяц. За эти деньги абоненты получают 5000 МБ интернет-трафика, 500 разговорных минут внутри тарифа и 200 минут по Узбекистану, 500 SMS.
Помимо этого, UZTELECOM дарит скидку 50% на абонентскую плату ZiyoNET и бесплатный доступ к образовательным платформам для дистанционного обучения.
Для удобного пользования мобильным интернетом абоненты тарифа MAKTAB могут приобретать специальные интернет-пакеты TA’LIM по выгодным и привлекательным ценам.
Подключиться к MAKTAB можно по документам родителей с метриками ребенка-школьника только в офисах продаж компании.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробную информацию можно получить по ссылке.
Единый call-центр: 1099
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