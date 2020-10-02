В Ташкенте откроется местное бюро Кредитного института по восстановлению экономики (KfW). Соглашение об этом, подписанное 24 декабря 2019 года, утвердил президент Узбекистана постановлением от 29 сентября, сообщила Norma.uz.

KfW — банковская группа, на 80% принадлежащая федеральному правительству Германии (20% — у федеральных земель). Создана в 1948 году для реализации программы послевоенного восстановления Европы («План Маршалла»).

В группе функционируют подразделения по международному финансированию:

KfW IPEX-Bank отвечает за международное проектное и экспортное финансирование;

DEG — дочерняя компания KfW, финансирует и консультирует компании, инвестирующие в развитые и развивающиеся страны;

Банк развития KfW — от имени правительства Германии продвигает проекты финансового сотрудничества по всему миру.

Бюро в Ташкенте будет аккредитовано в качестве представительства правительственной организации по экономическому и техническому сотрудничеству зарубежного государства.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана — уполномоченный орган, ответственный за реализацию межправительственного соглашения.