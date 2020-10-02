В Нукусе 2 октября проходит внеочередная восьмая сессия Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, в которой принимает участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Решением Совета старейшин на должность председателя Жокаргы Кенеса была выдвинута кандидатура Мурата Каллибековича Камалова. Шавкат Мирзиёев поддержал его кандидатуру.

«Я знаком с Муратом Камаловым много лет, — заявил президент. — Прежде всего это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа. Это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова и добьется улучшения жизни людей».

Депутаты тайным голосованием избрали Мурата Камалова на должность председателя Жокаргы Кенеса.

Президент Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя Жокаргы Кенеса Атабек Давлетов. Фото: Пресс-служба главы государства.

В соответствии со статьей 80 Конституции Каракалпакстана, председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель Жокаргы Кенеса избирается этим же органом по согласованию с президентом Узбекистана из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий данного представительного органа.

Мурат Камалов родился 24 июня 1955 года в Нукусе. Окончил Высшую школу КГБ Узбекской ССР в 1977 году. В том же году начал трудовую деятельность в качестве специалиста КГБ. В 1987—1990 годах работал младшим научным сотрудником Академии наук Узбекистана, в 1990—1991 годах — главным инженером в организации по обслуживанию дипломатических представительств «Консул» (предположительно хозрасчетное Управление по обслуживанию дипломатических и других приравненных к ним иностранных представительств в Ташкенте, в 1992 году преобразовано хозрасчетную Службу дипломатического сервиса при МИД Узбекистана).

В 1991—1996 годах занимал должность директора представительства ассоциации делового сотрудничества с иностранными странами «Каракалпакинторг» при Совете Министров Каракалпакстана в Ташкенте. В 1996—2010 годах возглавлял унитарное предприятие Stellor в Ташкенте. В 2010—2018 годах работал консультантом адвокатского бюро «Хукыкый бизнес хам консултинг агентлиги», в 2018—2020 годах — начальником Управления Службы государственной безопасности по Каракалпакстану.

До выборов депутатов в Жокаргы Кенес в сентябре, с 7 августа 2020 года возглавлял Международный инновационный центр Приаралья при президенте.

Мурат Камалов является сыном Каллибека Камалова — первого секретаря Каракалпакского обкома Коммунистической партии Узбекистана (1963−1984).