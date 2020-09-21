Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила окончательные результаты выборов депутатов в Жокаргы Кенес по пяти избирательным округам, а также в городские и районные кенгаши народных депутатов — по 9 округам.

В начале сентября отмечалось, что на сегодняшний день в Узбекистане по различным причинам остались вакантными 143 места в местных кенгашах, в том числе 26 — в Жокаргы Кенес Каракалпакстана, областях и Ташкенте, 117 — в районных и городских кенгашах.

26 августа ЦИК Каракалпакстана приняла решение о проведении выборов депутатов вместо выбывших в период пандемии.

На пять мест в Жокаргы Кенесе претендовали 25 кандидатов. Выборы прошли 20 сентября в избирательных округах в Нукусе, Элликкалинском, Берунийском, Кунградском и Караузякском районах.

По данным каракалпакского ЦИК, для участия на выборах зарегистрировались 79 тысяч 167 избирателей, из них проголосовали 59 тысяч 540 или 75,1%.

Согласно результатам, на выборах победили:

Гулхатша Аймановна Айимбетова (1987 года рождения) — член фракции «Адолат», заместитель начальника Управления Агентства по делам молодежи по Каракалпакстану, от 4-го избирательного округа «Ерназар Алакуз» в Нукусе;

(1987 года рождения) — член фракции «Адолат», заместитель начальника Управления Агентства по делам молодежи по Каракалпакстану, от 4-го избирательного округа «Ерназар Алакуз» в Нукусе; Байрамбай Пердебаевич Отемуратов (1977) — член фракции УзЛиДеП, ректор Нукусского государственного педагогического института, от 20-го избирательного округа «Сарабий» в Элликкалинском районе;

Адилбек Рузимухаммадович Реимбаев (1977) — член фракции Народно-демократической партии (НДПУ), заместитель начальника Каракалпакского филиала Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана, от 25-го избирательного округа «Навбахор» в Берунийском районе;

(1977) — член фракции Народно-демократической партии (НДПУ), заместитель начальника Каракалпакского филиала Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана, от 25-го избирательного округа «Навбахор» в Берунийском районе; Пахратдин Юлдашевич Айтжанов (1967) — член фракции «Миллий тикланиш», начальник отдела Кунградского содового завода, от 49-го избирательного округа «Кунград» в Кунградском районе;

(1967) — член фракции «Миллий тикланиш», начальник отдела Кунградского содового завода, от 49-го избирательного округа «Кунград» в Кунградском районе; Мурат Каллибекович Камалов (1955) — член Экологической партии, директор Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана, а ранее — начальник Управления Службы государственной безопасности по Каракалпакстану (2018−2020), от 63-го избирательного округа «Каракуль» в Караузякском районе.

При этом ЦИК не объявила данные депутатов, победивших на выборах в городские и районные кенгаши Каракалпакстана, отметив только, что «избраны достойные депутаты».

Напомним, что 31 июля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался бывший председатель Жокаргы Кенеса Муса Ерниязов. Согласно статье 80 Конституции Каракалпакстана, председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель избирается Жокаргы Кенесом по согласованию с президентом Узбекистана из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий Жокаргы Кенеса.