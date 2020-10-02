Мост, расположенный на 76-м километре автодороги государственного значения «Дарбанд — Бойсун — Элбаён», проходящей через Кумкурганский район Сурхандарьинской области, оказался в непригодном состоянии. Прокуратура региона заявила о доследственной проверке.

Как сообщило издание Daryo, мост был сдан в эксплуатацию 1 год и 7 месяцев назад. На строительство объекта потрачено 6,5 млрд сумов.

Причиной обвала моста называется оседание опорных столбов на 1 м и обрушение верхних плит. В настоящее время здесь ограничено передвижение пешеходов и автомобилей, следует из заявления областной прокуратуры.

Согласно отчету компании «Сурхон курилиш назорат улчов» и регионального управления по автомобильным дорогам, в проведенном контрольном измерении не выявлено фактов приписки фактически выполненных работ со стороны подрядчика в счет-фактуру.

Между тем, по данным прокуратуры, объем невыполненных работ по отношению к смете проекта составил 34,5 млн сумов. В частности, подрядчик недовыполнил работы, содержащиеся в контракте, подписанном с заказчиком в апреле 2014 года.

Отмечается, что этот факт был известен областной прокуратуре, но из-за карантинных ограничений не было возможности проводить следственные мероприятия и получать показания. Вследствие этого 18 июня транспортная прокуратура Термеза согласно пункту 2 статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Областная прокуратура уточнила, что данное решение было отменено транспортным прокурором 29 сентября, в настоящее проводится доследственная проверка.