Постановлением правительства от 24 сентября в Перечень изделий медицинского назначения и медицинской техники, которые импортируются в Узбекистан без регистрации и сертификации для лечения больных с коронавирусом, добавлены экспресс-тесты для выявления антител и антигенов к COVID-19, сообщило Министерство юстиции.

Также в перечень лекарственных средств и биологически активных веществ, импортируемых без регистрации, но с обязательной сертификацией, добавлены:

вакцина от гриппа (ОРВИ);

вакцина от коронавируса (COVID-19);

вакцина от пневмококка;

бария сульфат;

панкурония бромид/пипекурония бромид/атракурия бесилат;

цефепим-тазобактам;

нитроглицерин.

Срок таможенного оформления без регистрации медицинских изделий, лекарств и лекарственных компонентов для их производства продлен с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года.

Последний раз изменения в список лекарств и медоборудования, импортируемых в упрощенном порядке, вносились в августе.