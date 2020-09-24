Президент Шавкат Мирзиёев 23 сентября подписал закон «Об образовании». Документ был принят Законодательной палатой 19 мая и одобрен Сенатом 7 августа.

В нем, в частности, дается определение понятию «образование» — системный процесс, направленный на предоставление обучающимся глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, а также на формирование общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и навыков, развитие способностей. В законе от 1997 года понятийный аппарат отсутствовал.

Свобода выбора формы получения образования, недопустимость дискриминации и обеспечение равных возможностей признаны одними из основных принципов в этой области.

В соответствии с законом, видами образования являются:

дошкольное образование и воспитание;

общее среднее и среднее специальное образование;

профессиональное образование;

высшее образование;

послевузовское образование;

переподготовка и повышение квалификации кадров;

внешкольное образование.

Законом определено, что дошкольное образование и воспитание предусматривает обязательную годичную подготовку детей в возрасте от 6 до 7 лет к начальному образованию.

Закреплено, что общее среднее образование включает в себя I-XI классы. В первый класс общей средней образовательной организации дети принимаются в год исполнения им 7 лет.

Среднее специальное образование осуществляется в течение двух лет на основе девятилетнего базового среднего образования в академических лицеях.

Профессиональное образование включает три уровня (начальное, среднее, среднее специальное).

Начальное профессиональное образование осуществляется в профессиональных школах на базе выпускников IX классов на основе двухлетних интегрированных учебных программ общеобразовательных предметов и предметов специальностей по дневной форме обучения на бесплатной основе.

Среднее профессиональное образование осуществляется в колледжах на базе общего среднего, среднего специального и начального профессионального образования по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до двух лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа или платного контракта.

Среднее специальное профессиональное образование осуществляется в техникумах на базе общего среднего, среднего специального, начального профессионального и среднего профессионального образования по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью не менее двух лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа или платного контракта.

Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется в университетах, академиях, институтах и высших школах. Высшее образование имеют право получить лица, имеющие общее среднее (11-летнее образование), среднее специальное (9-летнее базовое среднее и 2-годичное среднее специальное образование) и начальное профессиональное образование (9-летнее базовое среднее и 2-годичное начальное профессиональное образование).

В число форм обучения, описанных в законе, вошли образование без отрыва от производства (заочное, вечернее, дистанционное), дуальное, инклюзивное и другие.

Документом также уточнены полномочия в сфере образования Кабинета министров, Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабмине, Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине, а также других уполномоченных органов и органов госвласти на местах.

В законе прописан правовой статус педагогических работников, гарантии их деятельности, а также обязанности. Кроме того, в нем закреплены права и обязанности обучающихся, их родителей и других законных представителей.

Законом признаны утратившими силу законы от 29 августа 1997 года «О национальной программе по подготовке кадров» и «Об образовании».

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 24 сентября.