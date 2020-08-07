Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на шестом пленарном заседании в пятницу одобрили новую редакцию закона «Об образовании», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента. Действующая редакция закона была принята в 1997 году.

В документе даны определения таким понятиям, как государственное образовательное учреждение, государственные образовательные стандарты, негосударственная образовательная организация, специальность и другие.

Законом определено, что дошкольное образование является видом непрерывного образования, направленным на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, этическое, эстетическое и физическое развитие, а также подготовку детей к общему среднему образованию.

В число форм обучения, описанных в законе, вошли дуальное, дистанционное и инклюзивное образование, самообразование, образование в порядке экстерната и другие.

Документом также уточнены полномочия в сфере образования Кабинета министров, Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабмине, Агентства по развитию Президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине, а также других уполномоченных органов и органов госвласти на местах.

В законе определяется правовой статус педагогических работников, гарантии их деятельности, а также обязанности. Кроме того, в нем закреплены права и обязанности родителей и обучающихся, аспекты социальной защиты обучающихся и педагогов.

Для вступления в силу закон должен подписать президент.