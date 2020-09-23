У министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, а также его заместителей Ботира Парпиева и Азизбека Икрамова выявлен коронавирус, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

В настоящее время они получают лечение в Центральной клинической больнице №2 Главного медицинского управления при Администрации президента Узбекистана.

Гулнора Маруфова. Фото: УзА.

В пресс-службе также сообщили, что первый заместитель министра Гулнора Маруфова переболела COVID-19 и вышла на работу.

По данным Kun.uz, что ряд хокимов Андижанской области проходят лечение от пневмонии — хоким Шахриханского района Хикматилло Дадахонов, хоким Ханабадского района Мусахон Мамадалиев, хоким Пахтаабадского района Махсуджон Бозоров и хоким Алтынкульского района Назиржон Уринбаев.