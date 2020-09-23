Узбекистан и Туркменистан связаны многолетними добрососедскими отношениями. Они подкрепляются тесным экономическим сотрудничеством и полным взаимопониманием по внешнеполитическим вопросам. А схожесть традиций и культуры делает жителей двух стран братскими народами. Подобная близость создает крепкую основу для развития торговых отношений. Ярким примером тому служит компания Artel.





Продукция Artel экспортируется в Туркменистан уже три года и пользуется большим спросом. Несмотря на пандемию и сложную экономическую обстановку, 2020 год выдался удачным для торговых отношений между Artel и Туркменистаном. Была экспортирована мелкая и крупная бытовая техника на сумму более 1 млн долларов США.

Планируется, что до конца 2020 года общая сумма отправленной в Туркменистан техники составит 1,4 млн долларов. Среди экспортированной продукции наиболее популярными являются кондиционеры, электрические водонагреватели и телевизоры.





Лояльность зарубежных потребителей и спрос на продукцию Artel растет с каждым годом. Все из-за максимальной доступности и высокого качества продукции. Учитывая большой интерес к продукции, Artel продолжает расширять географию экспорта и планирует заключить еще несколько партнерских сделок уже в ближайшее время.

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