Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 сентября провел совещание по вопросам внедрения цифровой экономики и электронного правительства, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главы регионов и отраслей обязаны осознать, что без цифровизации не будет результата, не будет развития. Руководители всех уровней должны определить этот вопрос как свою повседневную задачу, глубоко изучить сферу цифровизации с самых азов», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он поручил всем руководителям отраслей и регионов «совершить кардинальный поворот в сфере цифровой экономики» до конца года. «Люди должны ощутить эти преобразования в снижении бюрократии и коррупции, ускорении предоставления государственных услуг», — , говорится.в сообщении пресс-службы президента.

Хокимам районов и городов поручено два-три дня в месяц заниматься исключительно вопросами цифровизации. Оценка их деятельности будет даваться исходя из того, какой уровень цифровизации достигнут в их регионе. Руководители, достигшие результатов, получат надбавки к зарплате в размере до 30%.

Президент вновь отметил необходимость оцифровать прежде всего сферы, с которыми люди сталкиваются чаще всего, и таким образом облегчить жизнь граждан. Рабочими группами подготовлено 530 региональных и 280 отраслевых проектов.

В частности, будут реализованы 239 проектов по цифровизации сфер здравоохранения, кадастра, социальной защиты, сельского хозяйства, образования в 14 районах до конца текущего года и еще в 14 районах в первом квартале следующего года.

Внедрение системы «Электронная поликлиника» должно сократить бумажную работу в медицинских учреждениях на 40%, а время ожидания в очереди — на 60%. Для этого будут полностью оцифрованы центральные больницы и поликлиники.

В Ташкенте продолжается ввод электронных медицинских карт, а также информационных систем для больниц и скорой помощи. В следующем году эти проекты будут запущены в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Вслед за Ташкентом все регионы охватят системой «Электронный дневник» для школьников.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций дано указание полностью цифровизировать учреждения социальной сферы в 14 районах, сформировав на их примере модель для остальных.

«Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны», — отметил президент, обсуждая внедрение цифровых технологий в промышленности.

В течение трех лет планируется реализовать 18 проектов цифровизации в нефтегазовом и энергетическом секторах, 12 проектов — в металлургии, 9 — в автомобильной промышленности, 8 — в химпроме, 4 — в горной и геологической сферах.

В сфере подготовки кадров намечено открыть в регионах 205 школ с углубленным изучением информационных технологий. 14 специализированных школ запланировано открыть в этом году и 82 — в следующем.