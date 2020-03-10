Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 марта ознакомился с внедрением системы «Цифровой Ташкент», сообщила пресс-служба главы государства.

Государственной программой 2020 года, принятой в рамках объявленного президентом Года развития науки, просвещения и цифровой экономики, предусматривает разработку в текущем году стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

Отмечается, что после двухлетней апробации системы «Цифровой Ташкент» сформированное программное обеспечение будет внедрено в остальных регионах Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по внедрению в нынешнем году ряда новых систем, в том числе единого электронного билета для проезда в городском общественном транспорте, электронной медицинской карты, «Детский сад», «Дистанционное образование» и «Строительный надзор».

Внедрение электронной медицинской карты позволит врачам «существенно экономить время при оформлении бумаг» и «расширит их возможности работы с пациентом», говорится в сообщении.

В рамках проекта 15 специализированных медицинских центров, 11 многопрофильных объединений и 62 поликлиники Ташкента будут подключены к информационным системам «Единая электронная медицинская карта» и «Электронная поликлиника» с интеграцией частных клиник.

Аналогичные системы будут организованы и в других сферах и отраслях экономики.

На совещании отмечалось, что для бесперебойной и эффективной работы систем необходима надлежащая телекоммуникационная инфраструктура. Президент поставил задачу по подключению всех государственных учреждений к сетям высокоскоростной передачи данных и обеспечения их современными компьютерными технологиями.

В течение двух лет намечено обеспечить высокоскоростным подключением к интернету более 1500 социальных объектов. Сейчас такой доступ имеют свыше 600 учреждений здравоохранения, дошкольного образования и школ столицы.

В структуре хокимията Ташкента планируется создание отдельных проектных офисов по сферам образования, медицины, жилищно-коммунального обслуживания, транспорта, строительства, кадастра и другим направлениям. В них будет разрабатываться, тестироваться и внедряться профильное программное обеспечение, которое при необходимости может интегрироваться с информационными системами других сфер.

К проекту «Цифровой Ташкент» могут привлекаться предприниматели на основе государственно-частного партнерства.





На совещании также были затронуты вопросы повышения качества государственных услуг, оказываемых через систему «Электронное правительство», ускорения цифровизации госуслуг, обеспечения открытости и прозрачности деятельности госорганов и организаций.

Кроме того, состоялась презентация строительства социальных объектов, включая новое здание Национального архива вместимостью архивов до 3 миллионов единиц хранения (сейчас национальный архивный фонд включает 1,8 миллиона документов), новую библиотеку, и зону туризма и шопинга в старогородской части.

Представлены типовые проекты комплексов для органов самоуправления граждан, которые намечено строить в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Затем состоялась презентация реформы организационной системы органов внутренних дел, в том числе новые механизмы управления силами и средствами в национальном масштабе и в разрезе регионов.