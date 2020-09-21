Одна из ведущих девелоперских компаний Golden House объявляет о продаже последних квартир с мансардой в подарок во французском квартале Parisien. В жилом комплексе квартиры-мансарды представлены со специальными планировками. На верхних этажах осталось не так много таких квартир.





Квартиры с мансардой — это выгодное вложение денег благодаря бесплатной мансарде почти той же квадратуры, что и сама квартира. Сразу два этажа жилья обеспечат жильцам комфортное проживание. Расположение под крышей открывает красивые виды на прекрасное небо с мансарды и на город с балкона.





В ЖК Parisien осталось всего несколько вариантов планировок квартир с мансардой. Например:

Площадь квартиры с учетом мансарды — 107 кв. м. Четырехкомнатная квартира вмещает в себя две спальни, гостиную, кабинет, гардеробную, кухню, два санузла и балкон. Площадь квартиры с учетом мансарды — 171 кв. м. Пятикомнатная квартира вмещает в себя три спальни, зал с гостиной, столовую, гардеробную, прачечную, кухню, три санузла и балкон. Площадь квартиры с учетом мансарды — 235 кв. м. Восьмикомнатная квартира вмещает в себя три спальни, зал с гостиной, кухню, зону отдыха, игровую, две гардеробные, прачечную, четыре санузла и балкон.





Квартиру на мансардном этаже можно оформлять по-особому благодаря нестандартным габаритам и наклонной плоскости потолка. Для полного представления можно ознакомиться с примерами дизайна интерьера мансардной комнаты и почерпнуть для себя что-то интересное.





В Parisien действуют скидки на квартиры. А в качестве бонуса до конца месяца при покупке апартаментов предоставляется ваучер на 1 млн сумов. С ним можно приобрести товары на школьном базаре в сети магазинов Home Market.

Кроме того, шанс стать счастливым обладателем высококлассного электромобиля и еще других ценных призов выпадает не всегда. Приобретая квартиру в жилом комплексе Parisien со 100%-й оплатой, покупатели становятся участниками акции с главным призом Tesla Model 3.





Квартиры с мансардой во французском квартале Parisien — для настоящих ценителей комфорта, стиля и личного пространства.

Подробную информацию о жилом комплексе и планировках можно получить по ссылке, в call-центре и центральном офисе продаж.

Адрес офиса продаж Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывший текстильный комбинат, мост Мукими.

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz/parisien

Facebook: fb.com/parisien.gh

Instagram: @goldenhouseuz

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