Всемирный банк выпустил обновленный Индекс человеческого капитала (ИЧК), оценивающий состояние здоровья и образования по 174 странам, на которые приходится 98% населения мира. Эти данные охватывают период до марта 2020 года.

ИЧК впервые был опубликован в 2018 году. Он анализирует траекторию развития ребенка, — от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком 5-летнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе (в годах) с поправкой на качество образования, показатели отставания в росте, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет.

Согласно анализу, до пандемии в большинстве стран наблюдался неуклонный прогресс в формировании человеческого капитала детей, причем в странах с низким уровнем доходов его темпы были самыми высокими.

«Вместе с тем, несмотря на этот прогресс, и даже до того, как начало ощущаться воздействие пандемии, ребенок, рожденный в типичной стране, мог рассчитывать на достижение лишь 56% от потенциального уровня человеческого капитала, который возможен при условии получения полного образования и полноценного здоровья», — отмечает ВБ.

Кроме того, как подчеркивают эксперты, пандемия COVID-19 ставит под угрозу достижения последнего десятилетия в областях здравоохранения и образования, и особенно сильно это может отразиться на беднейших странах.

Впервые в докладе представлены данные и по Узбекистану. Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала в стране в 62%. Соседями Узбекистана по рейтингу стали Монголия (61%), Республика Маврикий (62%), Бруней (63%) и Казахстан (63%).

В исследовании отмечается, что такие страны, как Узбекистан, имеют результаты выше, чем прогнозируется на основе их ВВП на душу населения.

Показатели по Узбекистану:

вероятность достижения ребенком 5-летнего возраста — 98% из 100%;

ожидаемая продолжительность обучения в школе — 12 лет;

унифицированные результаты тестирования — 474 балла (по шкале, где самый высокий балл — 625, самый низкий — 300).

продолжительность обучения в школе с поправкой на качество образования — 9,1 года;

выживаемость взрослого населения (от 15 до 60 лет) — 87%;

доля детей до 5 лет, не имеющих задержек в отставании — 89% из 100%.

Первые места рейтинга занимают Сингапур (88%), Гонконг (81%) и Япония (80%). В первую десятку также входят Южная Корея, Канада, Финляндия, Макао и Швеция (все по 80%), Ирландия и Нидерланды (79%). Последние строчки рейтинга у ЦАР (29%), Чада (30%) и Южного Судана (31%).