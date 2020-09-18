На каждые 100 семей в Узбекистане приходилось в среднем по 55 компьютеров в 2019 году, сообщил Spot со ссылкой на пресс-секретаря Государственного комитета по статистике Усмона Абдурасулова. Данные были определены на основе выборочных наблюдений домохозяйств страны. Это больше показателя 2018 года — 52 и 2017 года — 50 компьютеров.

Телевизоров оказалось в три раза больше, чем компьютеров, — 160 на каждые 100 семей в 2019 году (155 — в 2018-м и 154 — в 2017-м). Количество легковых автомобилей на каждые 100 семей составило 47 (44 и 44, соответственно). Кроме того, на сотню семей приходится 282 мобильных телефона (262 и 257).

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Узбекистане на 1000 человек приходилось 83 автомобиля. К 2025 году этот показатель, как ожидалось, вырастет до 237 авто на 1000 человек.