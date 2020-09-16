Территориальное Управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекла деятельность финансовой пирамиды в Кашкадарьинской области, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин Т. Р. и другие называли себя представителями иностранной компании N и продали фальшивые акции 17 иностранных компаний, собрав 9 млн долларов у около 2000 граждан.

Кроме того, для привлечения дополнительных средств и клиентов они выплатили людям в качестве процентов 800 тысяч долларов из привлеченных 9 млн долларов.

По данным ведомства, Т. Р. приобрел себе автомобиль Volkswagen за 78 тысяч долларов, два автомобиля Lacetti и магазин в Карши на имя своего сына А. Н., легализировав доходы, полученные от преступной деятельности. По этому делу в отношении Т.Р. и его сообщников возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По данному факту в отношении Т. Р. и других возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество), части 4 статьи 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), части 3 статьи 188−1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности). Ведется следствие.