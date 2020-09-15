Китайская ByteDance, которой принадлежит сервис для создания коротких видео TikTok, отклонила предложение Microsoft о покупке американского сегмента в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, сообщило издание vc.ru.

ByteDance отказалась от сделки с Microsoft в пользу корпорации Oracle. Компания надеется, что партнерство с Oracle позволит ей избежать блокировки сервиса в США.

Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией. ByteDance уже направила в Минфин США предложение по сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве «надежного технологического партнера». Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что правительство планирует рассмотреть сделку в течение недели. Власти должны убедиться, что данные американцев будут в безопасности, добавил он.

Переговоры о покупке части бизнеса TikTok вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart. Однако ByteDance ищет возможности или обсуждает с властями США условия, при которых она сможет не продавать американский бизнес.

Власти США считают, что компания может передавать конфиденциальные данные пользователей китайским властям. Президент Дональд Трамп потребовал продать американский сегмент сервиса местной компании до 15 сентября и запретил гражданам США «иметь какие-либо дела» с ByteDance. От компании при этом потребовалось в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить собранные данные пользователей.