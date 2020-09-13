Главное управление народного образования Ташкента опубликовало список школ, которые с 14 сентября возобновят 2020/2021 учебный год в традиционной форме. Как сообщили «Газете.uz» в Министерстве народного образования, только 143 из 318 школ начнут занятия в очной форме.

Отмечается, что решение принято в соответствие с заключениями Центров санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинских объединений, показателями заболеваемости коронавирусом среди учителей, решениями кенгашей народных депутатов.

Школа №289 Бектемирского района;

Школы №31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218 и 328 в Мирабадском районе;

Школы №18, 27, 49, 50, 64, 121, 208, 209, 210, 221, 223 и 241, а также Государственная специализированная общеобразовательная филологическая школа при МНО в Мирзо-Улугбекском районе.

Школы №1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298 и 326, а также школа-интернат №106 в Алмазарском районе;

Школы №2, 55, 33, 76, 266, 267, 269 и 303 в Сергелийском районе;

Школы №14, 38, 44, 81, 106, 107, 193 и 194 в Учтепинском районе;

Школы №66, 184, 200 и 280 в Чиланзарском районе;

Школы №10, 19, 37, 39, 40, 41, 34а, 59, 82, 84, 85, 92, 113, 132, 136, 157, 180а, 169, 186, 254, 262, 314, 316, 320 и 324 в Шайхантахурском районе;

Школы №5, 9, 12, 17, 21, 43, 51, 58, 63, 70, 80, 96, 98, 246, 250, 257, 259, 260, 271, 272, 273, 288 и 327, а также Государственная специализированная школа с углубленным изучением естественных предметов в Юнусабадском районе;

Школы №25, 26, 48, 89, 118, 144, 172 и 321 в Яккасарайском районе;

Школы №30, 69, 151, 161, 166, 212, 227 и 244 в Яшнабадском районе.

Другие школы Ташкента, исходя из состояния санитарно-медицинской подготовки, будут проводить занятия в режиме онлайн, то есть через телеуроки в рамках проекта «Онлайн-мактаб» (онлайн-школа), пока не возобновят занятия в очной форме.

«Пользуясь случаем, просим родителей ответственно подходить к этому процессу, строго соблюдать санитарные правила, беречь здоровье наших детей и близких», — говорится в сообщении ГУНО столицы.

Фото: МНО.

Онлайн-школа

Ученики, выбравшие дистанционную форму обучения и деятельность чьей школы еще не восстановлена, могут осваивать учебную программу при помощи телеуроков, отметили в пресс-службе МНО.

Проект «Онлайн-школа» будет транслироваться по трем телеканалам каждую неделю с понедельника по субботу с 8:30.

Уроки онлайн-школы будут транслироваться по UzDigital TV на телеканалах:

для учащихся 1−4 классов — National Geographic;

для учащихся 5−8 классов — Eurosport;

для учащихся 9−11 классов — Охота и рыбалка.

В сетях кабельного телевидения и IP TV:

для учащихся 1−4 классов — National Geographic;

для учащихся 5−8 классов — ТВЦ;

для учащихся 9−11 классов — Fashion TV.

За занятиями можно параллельно следить через следующие интернет-ресурсы:

Уроки также будут размещены на Mediabay.uz, Mover.uz и телеграм-каналах в социальных сетях.

Уроки «Онлайн-школы» снимаются Министерством народного образования в сотрудничестве с Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и ZO’R TV.

Для видеосъемки уроков в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони и в Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся МНО создано 6 студий.

Всего к съемкам телеуроков привлечено 117 опытных и квалифицированных преподавателей государственных и негосударственных учебных заведений, 12 сурдо-переводчиков и 15 редакторов.

Расписание телевизионных уроков будет объявляется ежедневно на официальных страницах Министерства народного образования.