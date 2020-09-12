Бахрейн и Израиль при посредничестве США договорились установить дипломатические отношения. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, которое опубликовал президент США Дональд Трамп.

«Это исторический прорыв для дальнейшего мира на Ближнем Востоке. Завязывание прямого диалога и отношений между двумя динамичными обществами и развитыми экономиками продолжит позитивные изменения в регионе, укрепит стабильность, безопасность и обеспечит процветание на Ближнем Востоке», — отмечается в документе.

Торжественная церемония подписания дипломатических документов состоится в Вашингтоне 15 сентября.

Руководство Палестины осудило трехстороннюю декларацию и назвало ее «предательством Иерусалима, Аль-Аксы и палестинского дела», передает агентство WAFA.

Бахрейн стал четвертым арабским государством, объявившем об установлении дипотношений с Израилем. В середине августе при поддержке США о мире с Израилем договорились Объединенные Арабские Эмираты. В 1979 году Израиль заключил мирное соглашение с Египтом, а в 1994 — с Иорданией.