На днях корреспонденты «Газеты.uz» сделали фотообзор новых станций метро, который показал, что подземка так и не стала доступной для людей с инвалидностью и маломобильных людей. Журналист Anhor.uz Дана Опарина совместно с представителями Ассоциации инвалидов Узбекистана также провели общественный мониторинг доступности новой Куйлюкской ветки надземной кольцевой линии метро.

Подземка остается недоступной для всех

Проектировщики новых станций подземного метро «Юнусабад» и «Туркистон» нарушили закон «О социальной защищённости инвалидов в Республике Узбекистан» и строительные нормы и правила (СНиП), согласно которым для людей с инвалидностью должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Согласно статье 9 закона, проекты новых станций подземного метро должны были быть согласованы с общественными организациями инвалидов, но это требование не было выполнено со стороны «Узбекистон темир йуллари».

Когда мы говорим о доступности общественного транспорта для маломобильных групп населения, мы имеем в виду не только людей с инвалидностью, но и более широкую категорию людей, испытывающую трудности при самостоятельном передвижении по городу. К маломобильным относятся люди с временно ограниченными возможностями здоровья, пожилые, беременные женщины, люди с детскими колясками, гости города с большими чемоданами, пассажиры с тяжёлой поклажей или тележками и т. п. Иными словами, безбарьерная среда необходима не только для людей с инвалидностью, но и для всех, кто является маломобильным.

Анализ проблем столицы, проведённый проектом Общественного совета при хокимияте «Город для всех», показал , что в Ташкенте проживают около 70 тысяч людей с различными формами инвалидности и 300 тысяч людей преклонного возраста. Можно предположить, что количество беременных женщин и людей, везущих детей в колясках, тоже немалое.

Недоступность городской среды негативно сказывается не только на жителях, но и на гостях столицы. Согласно данным Госкомтуризма за 2019 год, 1/5 часть туристов, приезжающих в Узбекистан, — это туристы старше 55 лет. Например, основную массу туристов из Японии составляют люди в возрасте за 60. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% населения мира, или 1 млрд людей, имеют ту или иную форму инвалидности; лишь в странах Европейского союза проживают около 120 миллионов людей с инвалидностью.

Однако 85% зданий и объектов социальной инфраструктуры Ташкента остаются не приспособленными для маломобильных людей, что препятствует развитию доступного или универсального туризма.

Новая станция «Туркистон». Здесь не предусмотрен лифт, и маломобильные пассажиры не смогут спуститься в метро без посторонней помощи. Установка пандуса, отвечающего строительным нормам, бесполезна — слишком крутой наклон. Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

Очевидно, что доступность для маломобильных граждан при строительстве в конце 60-х и 70-х годов Ташкентского метрополитена — первого в Центральной Азии — не учитывалась потому, что «в СССР инвалидов не было». Такой ответ дал советский чиновник на вопрос, будут ли спортсмены из Союза принимать участие в паралимпийских играх в Сток-Мандевиле (Англия). В итоге вся советская социальная инфраструктура была недоступной для маломобильных людей.

Если уже существующие станции метро сложно или даже невозможно сделать доступными, то почему при строительстве новых станций метро эти требования тоже не учитывались? В независимом Узбекистане тоже нет инвалидов? Учитывая, что большинство автобусных маршрутов также остаются недоступными для них, им остаётся только пользоваться услугами такси.

Согласно пункту 1.2 санитарных правил и норм проектирования (СанПиН) №0266−09 , не допускается разработка общественного транспорта без учёта потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, и такие проекты должны быть согласованы с общественными организациями инвалидов.

В августе прошлого года в статье о недоступности «доступного жилья» для людей с инвалидностью и малообеспеченных слоёв населения в махалле «Чоштепа» нового района «Янги хаёт» Ташкента уже поднимался вопрос о неясности процедур и механизма согласования объектов социальной инфраструктуры с Ташкентским городским отделением Общества инвалидов Узбекистана. К сожалению, хокимият Ташкента и соответствующие министерства и ведомства оставили поднятые вопросы без внимания.

В Лондоне, например, тоже не все станции метрополитена доступны для маломобильных людей. Проблема аналогичная: при строительстве «трубы» (как лондонцы называют свою подземку) не учитывались нужды людей с инвалидностью. Однако все новые линии и станции метро обязательно приспособлены для людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров.





Часть схемы Лондонского метрополитена. Новые линии метро обязательно приспособлены для людей с инвалидностью. Фото: lcacc.org.

Департамент транспорта Лондона (TfL) разработал схему метрополитена, на которой указаны доступные для людей с инвалидностью станции. С 2004 года на схеме линий метро значком в виде инвалидного кресла показаны станции, где обеспечивается свободный проход с улицы на платформу.

Лифты с поверхности на платформу являются самым удобным и безопасным способом обеспечения доступности,тогда как высокие подъёмы и крутые лестницы для входа в метро представляют опасность для здоровья маломобильных пассажиров. Почему нельзя было предусмотреть лифты при проектировании двух новых станций метро — «Юнусабад» и «Туркистон»?





Пример доступного решения для входа в подземное метро. Такой подземный переход был сооружен на ул. Навои рядом с Национальной библиотекой Узбекистана. Источник: «Основы обеспечения доступной среды жизнедеятельности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения», ПРООН, 2010 год.

Лифт есть, но не для всех маломобильных пассажиров

7 сентября пресс-служба «Узбекистон темир йўллари» опубликовала комментарий по вопросам создания условий для маломобильных людей на новой надземной ветке метрополитена. В материале подчёркнуто, что лифты предназначены лишь для маломобильной категории пассажиров, и другим категориям пользоваться ими нельзя.

Из комментария явствует, что к маломобильной категории пассажиров руководство метрополитена относит лишь лиц с инвалидностью I группы, которые вместе со своими сопровождающими имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. В связи с этим для них «нет необходимости попадать на платформу через кассу, турникеты и вестибюль станций», «такое удобство было продумано на стадии проектирования». А как быть другим маломобильным пассажирам?

Вход в станцию «Дустлик-2» надземной линии метро. Есть лифт для людей с инвалидностью. Сотрудники станции сообщили, что лифт не работает, хотя он был исправен. Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Иными словами, лишь пассажиры, имеющие удостоверение инвалидности I группы, могут пользоваться специальным лифтом и «подняться с улицы прямо на платформу станции и таким же образом спуститься вниз». При этом правом бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси) обладают лица, включенные в ограниченный перечень , — только люди с инвалидностью I группы и люди с инвалидностью по зрению, а также сопровождающие их в поездках лица.

Давайте теперь предположим, что человек с переломом ноги, временно пользующийся инвалидной коляской, или пожилой турист с тростью, или женщина на последних месяцах беременности, или родитель с детской коляской, не имеющие права льготного проезда в метро, хотят воспользоваться лифтом. Для этого им сначала будет необходимо купить билет в кассе, поднявшись по лестнице, а затем вернуться обратно по той же самой лестнице к лифту?

Обычно в общественных местах подобные лифты всегда закрыты на ключ или находятся «в неисправном состоянии». Если человек с инвалидностью без какого-либо сопровождения придёт на станцию «Дустлик-2», как он попросит помощи у сотрудников станции? Ведь для этого ему нужно каким-то чудом преодолеть лестницу! Или он вынужден будет звать на помощь: «Помогите открыть лифт»? Как это назвать, если не унижением? В итоге лифт есть, но маломобильным пассажирам сложно им воспользоваться.

Почему у нас до сих пор считают, что люди с инвалидностью должны передвигаться в общественном транспорте при сопровождении третьих лиц? Почему мы не даём возможности людям с инвалидностью и другим маломобильным жителям и гостям столицы самостоятельно передвигаться по городу?

Войти на одной станции и не выйти на другой

Общественный мониторинг Ассоциации инвалидов показал , что на станции «Дустлик-2» надземного метро имеются лифты и эскалаторы, подразумевающие удобство для передвижения людей в инвалидной коляске или на костылях.

При входе на станцию №2 уже видны первые барьеры: окошко кассы расположено высоко, и пользователь инвалидной коляски (это может быть и иностранец, то есть лицо без права на льготный проезд) не сможет дотянуться до окошка и купить себе билет.

У входа слева установлен пандус, но как человеку в инвалидной коляске купить билет и попасть внутрь? Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Несмотря на наличие разумных приспособлений для некоторых групп людей с инвалидностью, станции №6 и №7 надземной ветки полностью не приспособлены для передвижения маломобильных пассажиров. В итоге если человек с инвалидностью I группы сможет подняться с улицы прямо на перрон станции «Дустлик-2» и проедет до станции №7 (рынок Куйлюк), то он не сможет выйти со станции на улицу без посторонней помощи.

На станции №7 надземного метро «пандус» с 45-градусным наклоном не соответствует стандартам доступности. Фото: «Газета.uz».

Согласно пункту 3.22 СанПиН №0266−09, высота подъёма каждого марша пандуса должна быть не более 0,6 м при уклоне 1:12. При высоте подъёма 0,2 м — не более 1:10. Поперечный уклон не должен превышать 1:50.

Более того, согласно пункту 3.23, в начале и в конце каждого подъёма следует устанавливать горизонтальные площадки шириной не менее ширины самого пандуса и длиной не менее 1,5 м, при изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна обеспечивать возможность поворота кресла-коляски (1,5×1,5 м). Внешние боковые края пандуса и площадок следует ограждать бортиками высотой не менее 5 см.

Руководство «Тошкент метрополитени» в своём обращении отметило, что на 6-й и 7-й станциях, где нет лифта «в наличии имеются специальные „подъёмные гусеницы“, чтобы люди в инвалидных колясках могли без проблем подниматься и спускаться по пандусу лестницы с любым наклоном».





«Подъёмная гусеница» на 6-й и 7-й станциях надземного метро. Фото: «Тошкент метрополитени».

Блогер и активист за права людей с инвалидностью из Кыргызстана Аскар Турдугулов (известный под псевдонимом Оскар Райс ) на вопрос о доступности и безопасности подобных «подъёмных гусениц» для маломобильных пассажиров ответил таким образом:

«Я такой „гусеницей“ пользовался в Алматы. Она ещё были почти такая же, только электрическая. Помощник не сам катит её, а жмёт кнопку, и гусеницы, как на тракторе, едут. Мне было страшно, она не надёжна. Всегда было ощущение, что перевернётся. Конечно, лучше, чем ничего, но всегда есть опасность, особенно если высокий угол наклона».

Более того, такие «подъёмные гусеницы» предполагают наличие у пассажира инвалидной коляски и поэтому не являются доступными для других маломобильных людей, не пользующихся инвалидной коляской.

«Лучше всего использовать электроподъёмники, чтобы на коляске заехать и там сидеть, а проводник сам спустит. А ещё в идеальной ситуации лучше строить лифт. На „гусеницах“ спускаться — это тоже неравенство. Все нормально спускаются, а тебя на корячках тащат, как груз какой-то… Я всегда за равные права. Я хочу спускаться, как все люди», — объясняет Аскар Турдугулов, пользующийся инвалидной коляской.





Пример безопасного электроподъёмника на одной из станций Токийского метро. Фото: accessible-japan.com.

Есть над чем работать

Мониторинг доступности показал, что внутри вагонов поезда имеется табло, на котором отображается ближайшая станция метро, что создаёт удобства для глухих людей. Для удобства незрячих остановка поезда объявляется через динамики. Перед закрытием дверей вагона на их боковых частях загорается подсветка красного цвета, при открытии дверей — зелёного цвета, это удобно для глухих. Внутри вагона отведено специальное место для инвалидной коляски.

Однако на всех станциях надземного метро между платформой и вагоном существует большой зазор, что создает дополнительные препятствия для самостоятельного въезда и выезда пользователей инвалидных колясок в вагон поезда. В разных странах этот вопрос решают по-разному. Например, в Токийском метро сотрудники станции устанавливают мобильный пандус.





Проводник поезда готовит передвижной пандус, чтобы пассажир въехал в зарезервированную зону вагона в Киотском метро, Япония. Фото: Japantoday.com.

В Лондонском метро некоторые поезда имеют автоматический выдвижной пандус, а на новых станциях уровень платформы позволяет заезжать в вагон без препятствий. На старых станциях сотрудники метро также могут предложить мобильный пандус.





Вагон поезда Heathrow Express, доступный для пассажиров в инвалидных колясках. Фото: wheelchairtravel.org.

На перронах новых станций подземного и надземного метро уложили тактильную плитку для незрячих и слабовидящих пассажиров. Однако тактильная дорожка расположена слишком близко к краю платформы, что создаёт угрозу падения незрячих пассажиров. В конце платформы тактильная дорожка упирается в стену тоннеля.

Тактильная плитка для незрячих на станции «Юнусабад».Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Тактильная плитка уложена лишь вдоль перронов, в то время как укладка такой плитки предусматривается от входа по всей станции для самостоятельной ориентации незрячих и слабовидящих пассажиров. Для этого используется как направляющая плитка (полоски), так и предупреждающая (пузырьки).





Тактильная дорожка для самостоятельного передвижения незрячих и слабовидящих на станции Токийского метро «Асакуса». Фото: Japan.travel.

В вестибюле новой станции подземного метро «Туркистон» нет тактильной дорожки для незрячих. Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Рекомендации общественных организаций инвалидов

По результатам мониторинга доступности метро, осуществленного в соответствии с законом «Об общественном контроле», Ассоциация инвалидов Узбекистана, объединяющая 27 организаций людей с инвалидностью, разработала рекомендации для обеспечения доступности при строительстве и реконструкции новых станции метро.

Председатель ассоциации Ойбек Исаков призывает соблюдать требования законодательства Узбекистана по созданию доступной физической среды для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан и предпринять следующие меры:

Согласовывать с общественными организациями инвалидов проектную документацию по строительству или реконструкции новых станций метро на предмет соответствия требованиям законодательства о создании доступной физической среды. В обязательном порядке включать в состав государственной комиссии по приёмке в эксплуатацию надземных станций метро представителей общественных организаций инвалидов. В целях создания доступной физической среды для лиц с инвалидностью на станциях надземного метро №6 и №7 провести реконструкцию и ремонтные работы по установлению лифтов и пандусов, отвечающих требованиям стандартов по доступности. Необходимо обратить внимание на наличие доступных туалетов на новых станциях метро, потому что на старых станциях подземки туалеты вообще не были предусмотрены.





Доступный туалет для маломобильных граждан в Токийском метро. Фото: accessible-japan.com.

«Я ощущаю себя человеком с инвалидностью не тогда, когда сажусь и передвигаюсь на инвалидной коляске, а тогда, когда сталкиваюсь с барьерами на своём пути», — отмечает Наталья Плотникова, председатель Общественного объединения женщин с инвалидностью «Опа-сингиллар».

Доступная среда необходима не только для людей с инвалидностью, но и более широкой группы маломобильных граждан и гостей столицы. Потому что никто не застрахован от возможности стать маломобильным человеком, хотя бы на время.

Городская инфраструктура должна быть доступной и удобной в использовании для всех вне зависимости от физического состояния — от этого выиграют все и каждый, и экономика страны в целом. Ташкент должен стать городом для всех.

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