В Наманганской области 23-летняя девушка обвиняется в избиении двух мужчин, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

«Г. А., 25 июня примерно в 17:30 умышленно пренебрегая правилами поведения в обществе, на автомобильной дороге, расположенной в махаллинском сходе граждан Зарбдор Нарынского района, беспричинно руками и ногами избила 33-летнего У.А., нанеся тем самым последнему телесные повреждения», — говорится в сообщении. Затем девушка руками нанесла несколько ударов по лицу пытавшегося утихомирить конфликт мужчины, 30-летнего А. Н.

В Следственном департаменте «Газете.uz» уточнили обстоятельства инцидента: «Мужчины ехали в такси, увидели по дороге девушку и посмотрели на нее. В ответ девушка показала средний палец и обматерила их, на что мужчины [соответственно] ответили ей. Потом они уехали. Девушка села в такси также и устроила погоню. Догнав, она напала на мужчин».

В департаменте также пояснили, что данный конфликт классифицируется как беспричинный согласно законодательству.

Следственный отдел при ОВД Нарынского района возбудил уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 277 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка, либо иным гражданам, пресекающим хулиганское поведение) Уголовного кодекса. Ведется следствие.