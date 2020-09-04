В Самарканде должностные лица Дирекции по эксплуатации трамвайных линий при городском хокимияте расхитили 1,26 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В ходе следствия, проведенного сотрудниками Самаркандского областного управления департамента и областного управления Службы государственной безопасности, выяснилось, что в 2017—2019 годах должностные лица дирекции по предварительному сговору потратили на служебные поездки 74,6 млн сумов.

Кроме того, 235,8 млн сумов были необоснованно приписаны к заработной плате сотрудников, еще 112,3 млн сумов, полученных от банка на зарплаты, не были выплачены сотрудникам.

На оплату контрактов и другие расходы граждан, не работающих на предприятии, руководители организации израсходовали 137 млн сумов, а на материальную помощь другим предприятиям направили 62,5 млн сумов.

Сообщается, что на 232,4 миллиона сумов приобретена трехкомнатная квартира в многоэтажном доме в Самарканде. Деньги за жилье перечислены на счет ООО «М. Д. Б.». Лица, подозреваемые в хищении и растрате денег, легализовали таким образом свои доходы от преступной деятельности, уточнили в Генпрокуратуре.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты) и статьи 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного Кодекса Узбекистана.