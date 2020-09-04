Узбекистан и Кыргызстан намерены довести взаимный товарооборот до 1 млрд долларов, чтобы преодолеть негативное воздействие пандемии коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев 3 сентября в формате видеоконференции обсудили перспективы расширения инвестиционного, торгового и транспортно-логистического партнерства двух стран.

По данным пресс-службы МИВТ, за последние три года товарооборот между двумя странами вырос почти в пять раз, до 818,4 млн долларов по итогам 2019 года.

Стороны также договорились совместно разработать и утвердить «дорожную карту» по расширению и углублению сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном в сфере промышленной кооперации и приступить к её практической реализации, отмечает ведомство.

Участники встречи также приветствовали запуск мультимодальных перевозок по коридору «Узбекистан — Кыргызстан — Китай» с использованием автотранспорта на участке «Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар», позволивший достичь существенного сокращения грузов и оптимизации транспортных затрат перевозчиков.

По данным МИВТ, по итогам 2019 года объемы железнодорожных грузоперевозок между двумя странами выросли на 10,7% и составили 1,47 миллиона тонн, автомобильных на 38,2% до 1,49 миллиона тонн.

Стороны отметили необходимость расширения пропускной способности дорог на приграничных контрольно-пропускных пунктах и улучшения условий для транзита пассажиров, транспортных средств и грузов, в том числе путем цифровизации процессов таможенного, санитарного, транспортного и пограничного контроля. В этом ключе также будут изучены возможности для создания совместных логистических хабов для организации комбинированных грузовых перевозок, добавили в МИВТ.

Сардор Умурзаков и Эркин Асрандиев в ходе конференции также проработали вопросы проведения очередного заседания узбекско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Достигнута договоренность о внедрении механизмов ускоренного согласования вопросов инвестиционного, торгового и транспортно-логистического сотрудничества на уровне руководителей соответствующих министерств и ведомств двух стран.