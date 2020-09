Президент Шавкат Мирзиёев в преддверии Дня независимости Узбекистана подписал указ о помиловании 113 осужденных. «Газете.uz» в пресс-службе ГУИН МВД подтвердили, что среди вышедших на свободу числятся Рухиддин Фахриддинов, Акром Маликов, Искандар Худойберганов и Рустам Абдуманнопов, которые были осуждены по религиозным и политическим мотивам.

Фото: «Озодлик».

Бывший имам ташкентской мечети «Ходжа Нуриддин» Рухиддин Фахриддинов (1967 года рождения) является сыном бывшего министра лесного хозяйства во времена Узбекской ССР, Фазлиддина Фахриддинова. Он окончил Ташкентский государственный институт востоковедения. Учился в Кувейте в 1989—1990 годах по программе обмена студентами в бывшем Советском Союзе. В 1992—1997 годах он был имамом мечети «Ходжа Нуриддин» в Ташкенте.

Как пишет Kant.kg, Рухиддин Фахриддинов был вынужден уйти с поста имама в 1997 году. После отставки он выехал в Казахстан, в 1998 году был объявлен в розыск Министерством внутренних дел Узбекистана.

Спустя 7 лет, 24 ноября 2005 года, был арестован вместе с девятью другими религиозными лидерами в ходе совместной операции сотрудников правоохранительных органов Казахстана и Узбекистана в Шымкенте. Власти выдвинули альтернативную версию его ареста, согласно которой он был задержан 2 декабря 2005 года в Ташкентской области в ходе «антитеррористической» операции.

Рухиддин Фахриддинов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 22 статьями Уголовного кодекса, включая 158 (посягательства на президента Республики Узбекистан), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 242 (организация преступного сообщества) и 244 (массовые беспорядки) и в сентябре 2007 года приговорен к 17 годам тюрьмы.

Ему также вменялись вербовка и отправка молодых людей в лагеря подготовки «террористов» в Таджикистане и Пакистане, а также контроль за сбором и распределением финансовых средств для последователей ваххабитских религиозных сект и Исламского движения Узбекистана, следует из данных правозащитной организации Human Rights Watch.

HRW со ссылкой на протокол судебных слушаний сообщает, что Фахриддинов отрицал участие в каких-либо религиозных организациях экстремистского толка,а в приговоре отсутствуют ссылки на какие-либо конкретные доказательства виновности Фахриддинова по какому-либо из пунктов обвинения. Родственники заявляли, что с начала отбытия им срока он неоднократно подвергался пыткам, в связи с чем у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Фото: Ocabookforum.com.

Акром Маликов, научный сотрудник Академии наук Узбекистана, литературовед, исследователь жизни и творчества Алишера Навои, поэт и писатель, был арестован в июле 2016 года Службой национальной безопасности. Его обвиняли в экстремизме за якобы написание статей под псевдонимом «Абдуллох Нусрат» с критикой власти для оппозиции.

Он был осужден в январе 2017 года на шесть лет по статьям 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244−1 (изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку), 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях) УК.

В феврале 2018 года кассационная инстанция оставила решение суда без изменений.

4 августа 2019 года стало известно, что Верховный суд изучает дело Акрома Маликова.

27 августа 2019 года, находясь в тюрьме Ахангаранского района Ташкентской области, направил поздравительное письмо с Днем независимости президенту Шавкату Мирзиёеву.

В интервью изданию Kun.uz Акром Маликов подтвердил, что вступил в контакт с людьми из оппозиции, и написал несколько критических статей под псевдонимом «Абдуллох Нусрат».

«Со временем я понял, что оступился. После этого моими родителями и мною несколько раз подавалось ходатайство нашему президенту. Мы просили о помиловании. Я выступил с открытыми обращениями, где изложил, что осознал свои ошибки, и если, по возможности, меня досрочно освободят, я направлю все свои силы на служение нашему народу и государству. Мои просьбы не остались без внимания. Выражаю глубокую благодарность уважаемому Шавкату Мирзиёеву за оказанное доверие», — сказал он.

Литературовед попросил не политизировать его личность или деятельность.

Искандар Худойберганов и Абдурахманов Ташанов, февраль 2019 года. Фото: Абдурахманов Ташанов.

Искандар Худойберганов был арестован в 2001 году в Таджикистане и выдан Узбекистану 5 февраля 2002 года. Дело, по которому проходило еще пять человек, слушалось в Ташкентском городском суде. Подсудимые обвинялись в организации преступной группы с целью пропаганды идей «религиозного экстремизма». Искандару Худайбергенову было дополнительно предъявлено обвинение в терроризме и убийстве — он якобы проходил подготовку в лагерях боевиков в Чечне и Таджикистане. Главными доказательствами, однако, на процессе были письменные показания обвиняемых и свидетелей, от которых они в суде отказались, следует из данных Fergananews.com.

Представитель Human Rights Watch присутствовал на процессе и зафиксировал показания Худайбергенова о том, что его избивали в подвале здания МВД. По словам близких к делу лиц, в феврале его также пытали в милиции током, а после перевода 12 февраля в заключение Службы национальной безопасности — били, лишали сна и «посадили на иглу», в том числе и на время суда. Другие подсудимые также рассказывали на процессе, как в милиции, чтобы принудить к признанию, их били дубинками и душили пакетами и противогазом.

28 ноября 2002 года Искандар Худайбергенов был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Позже Верховный суд отменил смертную казнь и приговорил его к 25 годам лишения свободы.

В феврале 2019 года в социальных сетях появились сообщения об ухудшении состояния Искандара Худайбергенова, находившегося в тюрьме «Жаслык» в Каракалпакстане. На это отреагировало Министерство внутренних дел и сообщило, что заключенный находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в стационарном или амбулаторном лечении. Это подтвердил и председатель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахман Ташанов.

По данным МВД, Худайбергенов был осужден по следующим статьям УК: 155 (терроризм), 156 (возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды), 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан), 161 (диверсия), 242 (организация преступного сообщества), 247 (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами), 248 (незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами).

Фото: кадр из видео Абдурахмона Ташанова.

Рустам Абдуманнопов (1982) окончил Национальный университет по специальности политология, повышал квалификацию в ряде международных учебных центрах. До июля 2016 гда работал сотрудником Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы имени Х. Сулаймановой при Министерстве юстиции, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на правозащитника Азама Тургунова.

В феврале 2017 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Абдуманнопова к 9 годам лишения свободы: его признали виновным по статье 159 (посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) УК.

В основу обвинения, как рассказывает правозащитник, легли статьи, которые Абдуманнопов писал под псевдонимом «Саид Али» для оппозиции.

На видео, опубликованном правозащитником Абдурахмоном Ташановым, бывший заключенный поблагодарил президента за досрочное освобождение.

Реакция международных организаций

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США поблагодарило Узбекистан за освобождение «узников совести» Рухиддина Фахриддинова, Акрома Маликова, Искандара Худойберганова и Рустама Абдуманнопова, а также призвало освободить других заключенных за осуществление своего основного права на свободу выражения мнений и религиозных убеждений.

We commend #Uzbekistan for releasing prisoners of conscience R. Abdumannopov, I. Khudaiberganov, A. Malikov, & R. Fakhrutdinov. We encourage Uzbekistan to release others imprisoned for exercising their fundamental right to freedom of expression & religious belief. — Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (@StateDRL) August 27, 2020

Посол США в Узбекистане также «тепло приветствовал» освобождение указанных политзаключенных. По его словам, в июне 12 сенаторов США призвали их к освобождению. «Хороший день для прав человека в Узбекистане», — добавил он.

Warmly welcome today’s release of political prisoners R.Abdumannopov, I.Khudaiberganov, and A.Malikov. Bipartisan group of 12 US Senators called for their release in June. Also R. Fakhrutdinov, convicted of «religious extremism» in 2006. Good day for #HumanRights in Uzbekistan! — U.S. Ambassador to Uzbekistan (@UsAmbUzbekistan) August 27, 2020

Представитель Комиссии США по международной религиозной свободе (Nadine Maenza) заявила, что комиссия «приветствует освобождение независимого имама Рухиддина Фахриддинова после 15 лет несправедливого тюремного заключения по обвинению в экстремизме».

«Нас обнадеживают продолжающиеся позитивные шаги Узбекистана по обеспечению религиозной свободы», — написала она.