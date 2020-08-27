Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления», сообщило УзА.

Документом, подписанным в преддверии празднования 29-летия независимости Узбекистана, помилованы 113 граждан.

Из числа помилованных 5 человек полностью освобождаются от отбывания основного наказания, 53 — освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, наказание 15 человек заменяется более мягким, а сроки 40 заключенных сокращаются.

Среди помилованных 1 мужчина старше 60 лет, 2 иностранных гражданина, 105 — лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.

Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных лиц к семьям и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.